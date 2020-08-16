Позавчера, 14 августа, в Балаковском районе была раскрыта кража, сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Еще в начале декабря 2019 года в полицию поступило заявление от 29-летнего гражданина о совершенной краже. Заявитель сообщил, что неизвестные разбили стекло в его автомобиле ВАЗ-2114 и похитили оттуда магнитолу. Стоимость ущерба оценивается в шесть тысяч рублей.

В отношении неизвестного было возбуждено уголовное дело. Спустя более чем полгода, был установлен подозреваемый в совершении данного преступления, им оказался 17-летний юноша, который уже давно через интернет продал ту магнитолу.