Двое молодых людей из Саратова попали под следствие за преступление. Связанное с наркотиками, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

По версии следствия, 22 декабря прошлого года 17-летний парень приобрел синтетические наркотики для личного употребления. Вечером этого же дня он пригласил на прогулку свою 18-летнюю подругу. Во время променада он предложил своей даме попробовать «синтетику» на пару, а остатки дозы убрать в ее дамскую сумочку.

Вскоре возлюбленных остановили полицейские, которые и нашли наркотики у девушки. Факт их употребления подтвердили результаты экспертизы.

В отношении влюбленной пары возбуждено уголовное дело.