Вчера, 5 августа, около 20:00 загорелся частный дом на Центральной улице в селе Полчаниновка Татищевского района Саратовской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Огонь заметил 15-летний Антон Солдатенков, который ехал за абрикосами. Он подъехал поближе и заметил, что в здании кто-то есть. Подросток тут же выломал оконную раму и увидел на полу женщину. Парень вытащил ее на свежий воздух.

— Ей было тяжело дышать, она кашляла, была очень слаба, но она была жива, это главное, — вспоминает Антон.

К тому времени дом полыхал вовсю, на место ЧП прибежали односельчане, прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.

После этого в доме обнаружили тело 40-летней хозяйки жилища. Позже выяснилось, что здесь часто собирались компании для распития алкоголя.