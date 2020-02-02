Несовершеннолетний житель Энгельса Саратовской области подозревается в краже со взломом, сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

21 января в полицию обратились сотрудники магазина с улицы Полиграфическая. Они пожаловались, что накануне ночью неизвестный, взломав замок, проник в торговую точку и похитил оттуда алкоголь на общую сумму 21,612 тысячи рублей. Было возбуждено уголовное дело и 31 января полицейские задержали подозреваемого — 17-летнего юношу. Ранее парень уже попадался на грабеже и был приговорен к 100 часам обязательных работ.

Ведется следствие.