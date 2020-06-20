В Саратовской области подросток украл деньги у женщины и потратил их на свои нужды. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

В селе Максимовка Базарно-Карабулакского района 51-летняя местная жительница обратилась с заявлением о краже. Она рассказала, что днем ранее в первой половине дня кто-то проник в её дом через окно и похитил 17 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

В тот же день полицейские задержали подозреваемого в воровстве 17-летнего юношу из того же села. Парень во всем признался, часть денег вернул, часть он уже потратил на покупки в местном магазине.