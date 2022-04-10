Пенсионер из Энгельса лишился денег с пенсионной карты. По случаю возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратову.

Пострадавший 67-летний мужчина рассказал, что с его пенсионной карты списались восемь тысяч рублей. По его словам, карту он не терял, подозрительных звонков не поступало, по ссылкам от неизвестных не переходил.

Сотрудники полиции установили, что деньги с карты пенсионера поступили сначала на три абонентских номера, а затем их перевели на расчетный счет банковской карты 15-летнего гражданина из Нальчика.

Подозреваемый пояснил, что случайно обнаружил фото банковской карты энгельсского пенсионера в одной из групп в мессенджере и решил воспользоваться в корыстных целях. У молодого человека изъяты сим-карты, сотовые телефоны. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.