Днем 7 января в квартире дома на улице Набережная Леонова в Балаково обнаружили тело 44-летней хозяйки жилища. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Голова и тело женщины были в крови. Судебно-медицинское исследование показало, что причиной смерти гражданки стала сочетанная травма тела.

По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшим по неосторожности его смерть, задержан ее 15-летний сын.

По версии следствия, родственники поссорились в ночь с 6 на 7 января из-за того, что женщина пила. Парень начал бить ее по голове и телу, а потом ушел в свою комнату.

Около 13:30 на следующий день он осознал, что матери не стало и сообщил об этом родственникам. Те вызвали бригаду скорой помощи и полицию.

Решается вопрос об избрании парню меры пресечения.

Расследование продолжается.