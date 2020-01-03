Несовершеннолетний саратовец подозревается в краже денег и магнитолы из автомобиля в Заводском районе Саратова, сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

В новогоднюю ночь в полицию обратился 33-летний саратовец. Он рассказал, что в его автомобиль ВАЗ-2112, припаркованный у дома, разбив стекло, проник неизвестный. Из машины было украдено 60 тысяч рублей, сотовый телефон, автомагнитола, усилитель и колонки. Общая сумма ущерба составила 116 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело, и 2 января был задержан 14-летний подросток. Все похищенное, кроме денег, у него изъято. Юноша признался в краже. Ведется следствие, на время которого подозреваемого отправили под подписку о невыезде.