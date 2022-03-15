Следователи провели мониторинг публикаций региональных СМИ и сайтов соцсетей, в ходе которого была выявлена публикация о нападении бродячей собаки на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно информации, приведенной в публикации, 14-летний мальчик был госпитализирован в больницу с телесными повреждениями, полученными от укусов бродячей собаки. Со слов ребенка, инцидент случился накануне, 14 марта, возле дома № 186 по улице Огородной Саратова.

Следственным отделом по данному факту организована доследственная проверка.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Будет дана объективная юридическая оценка действиям лица, ответственных за отлов бродячих животных.

Напомним, 11 марта у дома N 29 на Пензенской бездомная собака напала на 13-летнего мальчика и прокусила ему правое колено. В тот же день возле дома N 13 на Князевской еще один 13-летний ребенок отделался раной голени. Кроме того, 12 марта в Завокзальном поселке на улице Посадского пострадал 12-летний мальчик.

Жалобы на бродячих собак в Саратовской области в марте особенно участились. На протяжении всей зимы саратовцы жаловались на животных, но сейчас горожане уверены, что собаки стали особенно агрессивными. Многим из-за этого страшно отпускать погулять детей или возвращаться домой в одиночестве.

В начале марта в Саратове под отлов попали около 60 животных. Но сейчас в ответ на каждый случай нападения районные администрации как правило заявляют, что выезды по данному адресу уже были.

Что особенно пугает саратовцев, так это следственные проверки, по которым становится ясно, что большинство жертв бродячих животных в последнее время — дети.

Напомним, в начале месяца мэр Саратова уже называл меры по предотвращению таких случаев в недостаточными. Однако ситуация в городе пока в лучшую сторону не изменилась.