Подрядчик затянул строительство трехполосной дороги по улице Семенова в Кировском районе Саратова.

Согласно договору, ее строительство необходимо было завершить к 1 сентября. Ее длина должна составлять 1,260 километров, а ширина проезжей части 11 метров. Также подрядчик должен был сделать двухполосную развязку не пересечении улиц Семенова и Топольчанская.

Мер Саратова Михаил Исаев еще во время заключения договора усомнился в порядочности подрядчика ООО «НГ ГРУПП», так как он был зарегистрирован по тому же адресу, что и ООО «СМУ-3 «Саратовавтодор», с которым ранее пришлось разорвать контракт.