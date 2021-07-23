Подрядчик, не выполнявший работы по договору обслуживания многоквартирного дома в Саратове, вернулся к своим обязанностям после проверки, проведенной прокуратурой, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомтсва Саратовской области.

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Во время проверки прокуроры установили, что компания «Барко Строй» заключила договор на проведение капитального ремонта с Фондом капитального имущества многоквартирных домов Саратовской области, но работу свою не выполнила.. Освещение на улице Навашина тоже не было установлено. На подрядчика, не исполняющего свои обязанности, прокуратурой был направлен иск в суд, после которого он возобновил ремонтные работы.

Приемка выполненных работ будет происходить совместно с сотрудниками прокуратуры Кировского района Саратова.