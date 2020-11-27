Генеральный директор АО «Управление отходами» Денис Янев проинформировал председателя правительства Саратовской области Романа Бусаргина о готовности компании помочь региону в вывозе скопившихся на улицах населенных пунктов древесно-кустарниковых отходов.

В настоящее время саратовский филиал компании определяет объемы скопившихся в жилых кварталах отходов, технические возможности мусоровывозящих компаний и контейнерные площадки, которые будут зачищаться от растительных навалов силами Регоператора. Данная работа будет осуществлена совместно с правительством области, администрациями муниципальных образований и в порядке помощи муниципальным предприятиям, не справляющимися с объемами транспортирования древесно-кустарниковых отходов.

Компания пошла навстречу правительству области в вопросе вывоза древесно-кустарниковых отходов, поскольку понимает проблемы, возникшие в результате разночтений правового статуса древесно-кустарниковых отходов и финансового состояния предприятий благоустройства.

Перечень контейнерных площадок, которые подлежат уборке силами подрядчиков Регоператора, будут определены совместно с администрациями муниципалитетов и по согласованному с Регоператором графику. Предполагается, что остальные древесно-кустарниковые навалы будут вывезены силами организаций, которые обязаны делать данную работу в соответствии с федеральным законодательством, согласно которому данный вид отходов не включен в состав ТКО, что позволяет специализированным предприятиям благоустройства осуществлять обращение с ними по нерегулируемой цене.