Сектор по общественным отношениям Фрунзенского района прокомментировал публикацию «Новостей Саратова» про фонтан «Одуванчик», расположенный около цирка.

Напомним, сегодня объект должны были сдать, хотя изначально сроки сдачи работ вообще планировались в сентябре. Однако фонтан опять оказался не готов.

-В соответствии с условиями муниципального контракта, срок выполнения работ по реконструкции фонтана «Одуванчик» — 15 ноября 2021 года. Подрядчиком были нарушены сроки сдачи работ, в связи с чем к нему будут применены штрафные санкции в соответствии с нормами законодательства, — прокомментировали в ведомстве.