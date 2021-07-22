В Саратове профильные структуры администрации продолжают бороться с последствиями непогоды. Об этом сообщили в мэрии.

В областном центре упало 142 дерева — 18 раз на газовые трубы, 48 во дворах, семь на крыши домов, 16 раз на провода, 15 на проезжую часть, 12 раз оборвались провода, повреждены 26 машин.

На большинстве адресов ведутся работы по устранению последствий, убраны пять деревьев в Волжском районе города и три в Октябрьском, 16 в Заводском.

Задействованы 72 единицы техники и 122 рабочих МБУ «Служба благоустройства города», 55 единиц техники и 88 человек МБУ «Дорстрой».

Напомним, что кроме того из-за стихии пострадали девять районов региона.