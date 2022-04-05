Подшипниковый завод «ЕПК-Бренко» в Саратове продолжает работу. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Ранее в интернете распространилась информация об уходе из России американского производителя «Amsted Rail», являющегося одним из акционеров компании «ЕПК-Бренко».

По словам политика, руководство предприятия ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая Компания» заверило о продолжении своей работы. Производственный план на 2022 год остался неизменным. Вопросы, связанные с нарушением логистики поставок импортных компонентов, решаются в рабочем порядке.

— В январе этого года с предприятием заключен первый в Саратовской области специальный инвестиционный контракт на условиях СПИК 2.0 по внедрению технологии изготовления конического подшипника кассетного типа с телами качения повышенного ресурса.

Это позволит полностью локализовать к 2024 году производство инновационных кассетных подшипников, не содержащих иностранных комплектующих, на территории Саратовской области, — добавил Бусаргин.