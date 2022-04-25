В Саратовской области паводковыми водами подтоплены 2 насыпные плотины в Пугачевском районе. Об этом сообщает Роман Бусаргин.

Ситуация с низководными мостами полностью пришла в норму. Случаев их подтопления, как и населённых пунктов, не зафиксировано.

В целом весеннее половодье в регионе прошло в штатном режиме, уточнил вице-губернатор.

—Экстренные службы и органы местного самоуправления продемонстрировали слаженную и профессиональную работу. Оперативно организовывались лодочные переправы, велась информационная работа, жителей обеспечивали всем необходимым, — написал он.