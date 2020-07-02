В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС прошёл конкурс для студентов и учащихся Саратовской области «Победа глазами потомков».

Конкурс направлен на повышение информационной культуры, гражданственности, патриотизма и нравственности молодёжи в российском обществе.

Все участники представили интересные и творческие работы. Результаты конкурса были определены по четырём номинациям: «Познавательный, обучающий проект, оформленный с помощью офисных приложений», «Фотоколлаж», «Мультимедиа-проект», «Видеоролик».

Победителями и призёрами конкурса стали студенты из Поволжского института управления РАНХиГС, Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова, Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского; учащиеся школ Саратова, Энгельса, Балашова, Вольска, Ершова, Базарного Карабулака, поселка Тепличный, села Марьино-Лашмино.

Работы оценивались на соответствие тематике конкурса; содержания сформулированной теме, целям и задачам конкурса; актуальности поднятой теме; эстетике оформления материалов; оригинальности проектных решений.

Призёры конкурса будут удостоены дипломов. Все участники получат сертификаты.