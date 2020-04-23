20 апреля стали известны итоги мониторинга активности руководителей органов исполнительной власти Саратовской области в Instagram – исследование, проводимое АНО «Институт социального проектирования и экспертизы «ПРОГРЕССОР». В качестве экспертов в мониторинге выступили представители бизнеса в области коммуникаций, представители АНО «ПРОГРЕССОР», исследователи и преподаватели вузов г. Саратова, в числе которых доцент кафедры государственного и муниципального управления Поволжского института управления РАНХиГС Максим Мокеев.

Первую строчку рейтинга заняли председатель комитета по туризму области Виктория Бородянская @borodyanskaya.vv и министр образования области Ирина Седова @i.v.sedova. На втором месте – министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев @pavelmigachiov, на третьем – министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов @abrosimovav.

Мониторинг включал несколько критериев: — использование технических возможностей (наличие прямых эфиров и видеоконтента); — число подписчиков-коллег; — индекс вовлеченности (включает наличие постов, число подписчиков, реакции на посты); — наличие аккаунта ведомства.

— Представительство органов власти в социальных сетях уже стало не просто требованием времени, а их обязанностью. С персональными страницами должностных лиц еще не всё так однозначно. Поэтому я не склонен как-то оценивать тот факт, что сейчас в Инстаграме представлены лишь несколько руководителей органов исполнительной власти региона. Да и выбор именно этой социальной сети неочевиден. Однако, если уж должностное лицо решило связать личный аккаунт со своей должностью, нужно, на мой взгляд, придерживаться не только правил публичного общения, но и некоторых критериев, например, предложенных организаторами настоящей оценки.

Я бы назвал наиболее удачными те страницы, в которых сбалансированы «Я»-публикации и важная официальная информация, авторские позиции в сфере профессиональной деятельности и нейтральное освещение важных событий, живое общение в комментариях и оперативные профессиональные ответы на вопросы и недовольные реплики. Кроме того, следует определить разумную частоту публикаций, чтобы в них действительно содержался какой-то посыл и отсутствие навязчивости для подписчиков, — рассказал о значении мониторинга доцент ПИУ РАНХиГС Максим Мокеев.