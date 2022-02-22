Исследование ежегодно проводит АНО «Институт социального проектирования и экспертизы «Прогрессор». В качестве экспертов выступают представители бизнеса в области коммуникаций, исследователи и преподаватели саратовских вузов, которые оценивают системность работы с подписчиками, наполнение аккаунта, медиапланирование и визуализацию, стиль текста и коммуникации.

«За год уровень включённости и качество представительства органов исполнительной власти в социальных сетях существенно повысились. При этом, однако, у некоторых органов власти происходит снижение активности, частоты и разнообразия публикаций, конструктива и позитива в ответах на комментарии; подписчики меньше вовлекаются в диалог. Этого не стоит допускать, потому что потенциал онлайн-взаимодействия остаётся огромным, а обращение граждан к социальным сетям для контактов с органами власти будет, вероятно, в ближайшем будущем превалировать. Необходимо разнообразить контент и форматы вовлечения подписчиков, применять актуальные инструменты, предлагаемые социальными сетями, грамотно использовать потенциал медийных лиц, реализовывать полноценные стратегии присутствия в социальных сетях», – представил свою оценку Максим Мокеев, доцент кафедры государственного и муниципального управления Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС. Стоит отметить, что преподаватель Института часто становится экспертом данного мониторинга.

Лидером рейтинга по итогам года стал аккаунт министерства по делам территориальных образований Саратовской области, который получил «Золотую планку» «Прогрессора».

Органам исполнительной власти региона направлены адресные рекомендации экспертов по итогам мониторинга.