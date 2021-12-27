Программы среднего профессионального образования реализуются в 4057 образовательных организациях Российской Федерации и 79 образовательных организациях Саратовской области. В связи с этим в 2021 году Министерство просвещения РФ провело мониторинг качества подготовки кадров по программам СПО.

По итогам мониторинга стало известно, что значения большинства основных показателей факультета среднего профессионального образования Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС превышают медианные значения по региону — 11 показателей из 13. Это позволяет говорить о том, что оцениваемые процессы и явления имеют высокую степень внедрения и развития в образовательной организации.

— Наш факультет вошёл в категорию лидеров по качеству подготовки кадров, что подчёркивает стабильно высокие результаты деятельности факультета и Института, востребованность выпускников на рынке труда. Такие результаты могут быть достигнуты, прежде всего, с помощью высокого профессионализма преподавателей и сотрудников Института, – отметила декан факультета среднего профессионального образования ПИУ РАНХиГС Елена Такишина.

Федеральный и региональный мониторинг Минпросвещения России позволяет объективно оценить соответствие получаемых студентами знаний, навыков и сформированных компетенций требованиям работодателей, а также ресурсное и кадровое обеспечение образовательного процесса, уровень социальной поддержки студентов и другие показатели качества профессиональной подготовки.