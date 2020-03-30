В Саратовской областной организации «Российский Союз Молодежи» завершился Саратовский областной конкурс на лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления.
Конкурс проходил по нескольким номинациям:
· Лучшая организация деятельности совета обучающихся;
· Лучшая организация деятельности органа студенческого самоуправления профессиональной образовательной организации;
· Лучшая организация деятельности совета обучающихся учебного подразделения образовательной организации высшего образования;
· Лучшая система студенческого наставничества;
· Лучшая система организации спортивного досуга студентов;
· Лучшая система гражданско-патриотического воспитания;
· Лучшая система работы с иностранными студентами и международного студенческого сотрудничества;
· Лучшая система содействия трудоустройству студентов;
· Лучшая система работы в общежитиях;
· Лучшая система мониторинга качества образовательного процесса;
· Лучшая система работы с абитуриентами.
По результатам конкурса Совет обучающихся Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС стал Победителем в номинации «Лучшая система содействия трудоустройству студентов»!
Победители и призеры конкурса примут участие в федеральном очном этапе Всероссийского конкурса на лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления.
— Это очень важная победа для Студенческого совета нашего Института, — отметил и.о. председателя Совета обучающихся Поволжского института управления РАНХиГС Иван Весёлый. — Хочу поблагодарить всех участников Студсовета за отзывчивость и исполнительность — это наше общее достижение! Отдельное спасибо Центру развития карьеры ПИУ РАНХиГС за предоставленную информацию и всестороннюю поддержку. Впереди очный этап, будем готовиться к достойному выступлению!
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на территории Саратовской области, было принято решение не проводить открытое заседание экспертной комиссии.
На текущий момент планируется проведение круглого стола с участниками конкурса и представителями экспертной комиссии в режиме online для разбора заявок, обмена практиками и опытом.