В Саратовской областной организации «Российский Союз Молодежи» завершился Саратовский областной конкурс на лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления.

Конкурс проходил по нескольким номинациям:

· Лучшая организация деятельности совета обучающихся;

· Лучшая организация деятельности органа студенческого самоуправления профессиональной образовательной организации;

· Лучшая организация деятельности совета обучающихся учебного подразделения образовательной организации высшего образования;

· Лучшая система студенческого наставничества;

· Лучшая система организации спортивного досуга студентов;

· Лучшая система гражданско-патриотического воспитания;

· Лучшая система работы с иностранными студентами и международного студенческого сотрудничества;

· Лучшая система содействия трудоустройству студентов;

· Лучшая система работы в общежитиях;

· Лучшая система мониторинга качества образовательного процесса;

· Лучшая система работы с абитуриентами.

По результатам конкурса Совет обучающихся Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС стал Победителем в номинации «Лучшая система содействия трудоустройству студентов»!

Победители и призеры конкурса примут участие в федеральном очном этапе Всероссийского конкурса на лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления.

— Это очень важная победа для Студенческого совета нашего Института, — отметил и.о. председателя Совета обучающихся Поволжского института управления РАНХиГС Иван Весёлый. — Хочу поблагодарить всех участников Студсовета за отзывчивость и исполнительность — это наше общее достижение! Отдельное спасибо Центру развития карьеры ПИУ РАНХиГС за предоставленную информацию и всестороннюю поддержку. Впереди очный этап, будем готовиться к достойному выступлению!

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на территории Саратовской области, было принято решение не проводить открытое заседание экспертной комиссии.

На текущий момент планируется проведение круглого стола с участниками конкурса и представителями экспертной комиссии в режиме online для разбора заявок, обмена практиками и опытом.