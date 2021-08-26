Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал, как преобразятся Хвалынск и Ершов.

Подведены итоги очередного Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В числе победителей — Ершов и Хвалынск.

Ершовцы подготовили проект «Время для всех». Он позволит создать удобную пешеходную зону, исторический маршрут, скверы, зоны отдыха и занятий спортом, пространство для массовых мероприятий. А также закольцевать велодорожки в центре города в единую систему. Это может сделать Ершов комфортней для проживания и повысить его привлекательность для туристов.

Проект Хвалынска предусматривает благоустройство улицы имени нашего знаменитого земляка – художника Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина. В проект включена смотровая площадка с видом на старый город, пешеходная зона, арт-объекты. Концепция интересна еще и тем, что цветовое решение перекликается с колористикой картин художника.

Надо сказать, оба проекта сильные. Но и конкуренция большая: было подано более трехсот заявок из 74 регионов страны. Хотя и Ершов, и Хвалынск уже побеждали в этом конкурсе, опыт есть. Также в числе победителей – Аткарск, Ртищево и Красный Кут. А в прошлом году побеждали Пугачев и Вольск.