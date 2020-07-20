В Саратове провели итоги очередного рейда «Нетрезвый водитель», об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Напомним, что 17 и 18 июля в позднее время суток были проведены профилактические рейдовые мероприятия по выявлению водителей-нарушителей.

По итогам последнего рейда было выявлено четыре водителя в состоянии алкогольного опьянения, еще двое отказались проходить процедуру медицинского освидетельствования. В отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении.

Более того, сотрудники ГИБДД поймали еще семь водителей, которых ранее лишили права управления транспортным средством.