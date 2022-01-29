27 января в культурном пространстве DKRT прошли финальные мероприятия XI Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье.

В финале XI Региональной премии прошли публичные защиты 29 проектов из 10 регионов ПФО. Лучшими, по оценке профессионального жюри, стали:

• Номинация «Культурно-просветительские проекты»

«Пластилиновый Нижний», АНО «Творческое объединение «ВОСТОРГ», г. Нижний Новгород

• Номинация «ESG-коммуникации: экология, социальное развитие и корпоративное управление»

«Дикий мед Бирский полумарафон» АО «Башспирт», Акционерное Общество «Башспирт», г. Уфа.

Победитель также получил спецприз от стратегического партнера Региональной премии – компании «Магнит».

• Номинация «Корпоративные коммуникации»

«90-летие Автозаводской ТЭЦ», Филиал ООО «ЕвроСибЭнерго-распределенная генерация» «Нижегородский», г. Нижний Новгород

• Номинация «Маркетинговые коммуникации»

«Принципиально чистая вода и доставка с великодушным сервисом», Компания «Водовоз из Русского села», г. Киров

• Номинация «Коммуникации в благотворительности»

«День темноты», АНО «Эпоха Водолея», г. Оренбург

• Номинация «Продвижение государственных и общественных программ»

«Школа бизнеса», АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики», Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк, г. Ижевск

• Номинация «Развитие и продвижение территорий»

«Красный просвещенец». История одного квартала, АНО «Атриум», сообщество «Городские экспедиции», в рамках городской программы «Культурный район», г. Нижний Новгород.

Авторы всех четырех проектов-финалистов данной тематики получили подарки от партнера номинации – Волго-Вятского банка Сбербанка.

• Номинация «Антикризисные коммуникации»

#МыПермскийУниверситет, Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), г. Пермь

Дополнением к престижным дипломам победителей стали памятные подарки от компании «Магнит».

Лидером по итогам зрительского голосования стал проект «Вагон Константина Головкина», Куйбышевский филиал АО «ФПК», Самарский областной художественный музей, г. Самара.

Специального приза от жюри удостоился проект «Наш дом», АО «Уфанет», г. Уфа.

В соответствии с правилами Премии ежегодно определяется лучший региональный проект, который входит в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник». По результатам обсуждения работ им стал проект «Кампания «Начало Нового», АНО «Центр 800», г. Нижний Новгород. 17-18 февраля 2022 года авторы проекта выступят с презентацией на Национальной премии «Серебряный Лучник» в Москве и смогут побороться за главный приз – статуэтку Серебряного Лучника.

В этом году на соискание Региональной премии было подано 98 работ из 12 регионов ПФО. Наибольшее количество проектов собрала номинация «Развитие и продвижение территорий». К первому этапу — заочному голосованию жюри — были допущены 86 проектов. В шорт-лист вошли 29 проектов из 10 регионов. Самыми активными участниками стали представители Саратовской и Нижегородской областей, Пермского края, Удмуртской Республики и Республики Татарстан.

Впервые на Региональной премии появилось студенческое жюри. Представители профильных специальностей из НГЛУ им. Н.А. Добролюбова и Университета Лобачевского провели свое альтернативное голосование и выбрали наиболее впечатлившие их работы. «Конечно, студенты пока не набрали профессиональную экспертизу, и их оценки были лишь дополнительным ориентиром для номинантов Премии, но познакомиться с мнением будущих коллег весьма полезно», — отметила исполнительный директор Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье Анна Айзенштадт.