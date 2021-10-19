Восемь заклченных, которые предположительно подвергались пыткам в тбремном госпитале ОТБ-1 отказались писать заявления, пишут «Известия».

Адвокат заключенных Снежана Мунтян сообщила, что из 14 заключенных, которым она помогала составить заявление восемь человек отказались от подачи. Дело в том, что они по-прежнему находятся в заключении, и сообщают о давлении со стороны администрации колонии.

Остальные шесть намерены добиваться правосудия.

— Этим людям уже нечего бояться, они не опасаются за свою жизнь и здоровье. Все рабочие моменты мы обсудили, заявления составили, и в ближайшие дни они их подадут, — рассказала их адвокат Снежана Мунтян.