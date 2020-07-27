С такой инициативой выступил ветеран Великой Отечественной войны, один из трёх доживших до наших дней юнг Северного флота Юрий Баранов.

Вопрос о законодательном закреплении на территории Саратовской области памятной даты, посвященной подвигу юнг северного флота, будет детально проработан. Об этом сказала региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», депутат областной думы Юлия Литневская по итогам встречи в областном Совете ветеранов, на которой вспоминали подвиги моряков-саратовцев в годы Великой Отечественной войны.

На круглом столе присутствовал один из трех доживших до наших дней легендарных юнг северного флота в Саратовской области, участник Великой Отечественной войны — Юрий Баранов. Он поделился с участниками круглого стола рассказами о своем прошлом: о том, как попал в Соловецкую школу юнг, где воевал во время войны, и как сложился его дальнейший жизненный путь. Ветеран попросил о введении памятной даты, посвященной подвигу моряков-саратовцев.

Уникальное учебное заведение, занимавшееся подготовкой квалифицированных специалистов для Военно-морского флота, Соловецкая школа юнг, было создано 25 мая 1942 года. В сентябре 1941 года в стране была сложная военная обстановка. Был блокирован Ленинград, началась оборона Севастополя. Тяжелые бои шли на Балтийском и Черном морях. Единственным местом для подготовки действующих военных моряков оставался Учебный отряд Северного флота, который размещался на острове Большой Соловецкий в Белом море.

Школу юнг сформировали из 14-16-летних мальчишек. Это было единственное в своем роде воинское подразделение, где несовершеннолетних готовили встать в строй. На боевых кораблях остро нуждались в специалистах, и в официальном приказе говорилось, что школа открывается «в целях создания кадров будущих специалистов флота высокой квалификации, требующих длительного обучения…». Учебный процесс был рассчитан на один год. По окончании школы молодых специалистов распределяли на действующий флот. Соловецкая школа юнг за три года подготовила 4,111 тысячи специалистов. Более 300 саратовских мальчишек стали юнгами, из них вернулись в родной Саратов лишь треть.

Юлия Литневская пообещала Юрию Баранову проработать вопрос о законодательном закреплении памятной даты, посвященной памяти юнг северного флота на территории нашего региона. Депутат отметила важность увековечения подвигов наших земляков, тех, кто еще детьми, как истинные патриоты, пошли на фронт защищать нашу родину, и вспомнила знаменитую фразу из дневника немецкого солдата: «Мы никогда не победим русских, потому что дети у них сражаются как герои».