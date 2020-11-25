Дайвер из Вольска Саратовской области нашел на дне реки тело неизвестной женщины, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Вечером 24 ноября мужчина, занимавшийся подводной охотой, нырнул в реку рядом с селом Новосёлы города Вольска и увидел на дне тело женщины. Мужчина сообщил об этом в полицию. Водолазы из службы спасения обследовали водоем и с глубины шести метров на удалении от берега 20 метров подняли тело.

Личность погибшей еще не опознали. На вид ей около 45-50 лет. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре не обнаружено. По предварительным данным, тело пролежало в воде около 10 дней.

Проводится проверка.