Пожилая женщина из Саратова попала под поезд, пытаясь перебежать железнодорожные пути, сообщили ИА «Новости Саратова» в Южном следственном управлении.

Происшествие произошло в районе остановочной площадки «Студгородок». 74-летняя женщина намеривалась пересечь железнодорожные пути, не заметив приближающегося грузового состава. Машинист пытался применить экстренное торможение, но скорость поезда была слишком большой, чтобы он успел остановиться. Женщина погибла.

Сейчас по факту наезда поезда на пенсионерку проводится проверка.