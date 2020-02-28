Для обеспечения перевозки пассажиров в период повышенного спроса на поездки в праздничные дни назначены дополнительные рейсы пригородных поездов на направлении Саратов – Красный Кут – Александров Гай:

На 9 марта:

— № 6518 Саратов-1 – Красный Кут отправлением со ст. Саратов-1 в 16:40, прибытием на конечную ст. Красный Кут в 18:57;

— № 6520 Красный Кут – Александров Гай отправлением со ст. Красный Кут в 19:07, прибытием на конечную ст. Александров Гай в 21:53.

На 10 марта:

— № 6519 Александров Гай – Красный Кут отправлением со ст. Александров Гай в 03:12, прибытием на конечную ст. Красный Кут в 05:59;

— № 6517 Красный Кут – Саратов-1 отправлением со ст. Красный Кут в 06:09, прибытием на конечную ст. Саратов-1 в 08:21.

С подробной информацией о расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на сайте компании АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru, информационных стендах билетных касс, по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), через мобильные приложение «Пригород» и «РЖД Пассажирам».