Пассажиры поездов дальнего следования могут приобретать билеты на верхние
боковые места (с 38 по 54) плацкартных вагонов со скидкой 30%.
Совершить поездку можно в период с 1 по 30 октября 2021 года. Скидка будет
действовать при условии оформления билета не позднее, чем за 2 дня до даты
отправления поезда включительно.
Список поездов, не включенных в акцию, а также условия ее проведения
размещены на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».
Предложение не распространяется на покупку билетов по детскому тарифу и
тарифу для организованных групп пассажиров, а также не суммируются с другими
специальными тарифами и скидками.