Пассажиры поездов дальнего следования могут приобретать билеты на верхние

боковые места (с 38 по 54) плацкартных вагонов со скидкой 30%.

Совершить поездку можно в период с 1 по 30 октября 2021 года. Скидка будет

действовать при условии оформления билета не позднее, чем за 2 дня до даты

отправления поезда включительно.

Список поездов, не включенных в акцию, а также условия ее проведения

размещены на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».

Предложение не распространяется на покупку билетов по детскому тарифу и

тарифу для организованных групп пассажиров, а также не суммируются с другими

специальными тарифами и скидками.