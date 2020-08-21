Сегодня, 21 августа, около 2:00, в поселке Приволжский Энгельсского района прохожий заметил погибшего мужчину, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Очевидец сразу же вызвал «скорую помощь», но медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

На место происшествия прибыли следователи, которые установили личность погибшего 38-летнего местного жителя. Выяснилось, что признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.

Следователям еще предстоит выяснить, при каких обстоятельствах погиб мужчина, по данному факту проводится доследственная проверка.