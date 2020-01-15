Утром в среду, 15 января, в Саратовской области может быть облачно и туманно, сообщают специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В среду днем воздух прогреется до ноля градусов тепла. День будет сырой, облачный и туманный. Осадков синоптики не ждут. Ветер едва будет достигать 10 метров в секунду и будет дуть с юго-западного направления.

К ночи похолодает до минус восьми, а в отдельных, северных районах, до минус 13 градусов. Ветер к ночи стихнет до трех метров в секунду.

В Саратове день начнется со значительной облачности, которая, впрочем, не развеется на протяжении всего дня. Утром — до минус шести градусов при западном ветре. К обеду потеплеет до двух градусов, и эта тенденция на потепление сохранится до ночи. Осадков в среду в Саратове не будет.