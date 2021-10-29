Жители Энгельса написали в соцсетях призыв помочь им с решением вопроса о сгоревшей квартире.
25 октября они в считанные минуты лишились всего — жилплощадь вспыхнула дважды с интервалом примерно в два часа. Дома никого не было — ничего не уцелело.
Требуется любая помощь и поддержка, принимаются старые и новые вещи.
— Есть ребёнок мальчик 10 лет
Размер мальчика обуви 35-37.
Размер обуви женской 37-38.
Размер одежды женской 46-48
Реквизиты карты.
89271043914 карта привязана к номеру.
ПОМОГИТЕ Прошу, — указали авторы поста. (Орфография и пунктуация сохранена).