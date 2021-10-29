Жители Энгельса написали в соцсетях призыв помочь им с решением вопроса о сгоревшей квартире.

25 октября они в считанные минуты лишились всего — жилплощадь вспыхнула дважды с интервалом примерно в два часа. Дома никого не было — ничего не уцелело.

Требуется любая помощь и поддержка, принимаются старые и новые вещи.

— Есть ребёнок мальчик 10 лет

Размер мальчика обуви 35-37.

Размер обуви женской 37-38.

Размер одежды женской 46-48

Реквизиты карты.

89271043914 карта привязана к номеру.

ПОМОГИТЕ Прошу, — указали авторы поста. (Орфография и пунктуация сохранена).