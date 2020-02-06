Сотрудники Пограничного управления по Самарской и Саратовской областям предотвратили вывоз угнанной в Белоруссии машины в Казахстан, сообщает пресс-служба управления.

За рулем автомобиля Ford Focus с белорусскими номерами находился 51-летний гражданин одной из республик Средней Азии. Во время проверки машины в пункте пропуска «Озинки», пограничники заметили, что номер двигателя авто перебит. Водителя и машину в Казахстан через границу не пропустили и передали полицейским.

В прошлом году в пункте пропуска «Озинки» предотвращено более 20 попыток незаконного вывоза транспортных средств за границу.