С завтрашнего дня из-за эпидемии короновируса вводится новый порядок въезда в Республику Казахстан для граждан России, сообщает пресс-служба пограничного управления по Саратовской и Самарской областям.

— По сведениям компетентных органов Республики Казахстан с 0:00 часов 16 марта 2020 года временно приостановлен въезд на территорию Республики Казахстан по внутреннему паспорту гражданина Российской Федерации и свидетельству о рождении для лиц, не достигших возраста 14 лет. По возникшим вопросам можно обращаться по номеру телефона +7-8452-39-14-20 в рабочее время, с 9:00-18:00, — говорится в сообщении.