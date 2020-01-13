Пункт пограничного контроля аэропорта «Гагарин» переведен на работу по временной схеме, сообщили информационному порталу «Новости Саратова» в пресс-службе аэропорта.

-Пункт пропуска государственной границы в международном аэропорту «Гагарин» работает по временной схеме. При наличии запросов от авиакомпаний на выполнение международных рейсов, такие рейсы будут выполнятся, — говорится в сообщении воздушной гавани.

Напомним, по рекомендации Росавиации о прекращении полетов над Персидским заливом и Ближним Востоком из-за обострения ситуации в Иране, Ираке и Сирии, из расписания аэропорта «Гагарин» пропал единственный международный рейс, выполняемый авиакомпанией Royal Flight «Саратов-Дубаи». Это событие отказались комментировать и в пресс-службе аэропорта и в авиакомпании.