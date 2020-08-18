Пограничное управление ФСБ России по Саратовской и Самарской областям набирает военнослужащих по контракту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В качестве кандидатов рассматриваются граждане России в возрасте от 18 до 40 лет, по состоянию здоровья годные к военной службе, имеющие образование не ниже среднего или высшее образование но, не проходившие военную службу.

Также ведется набор кандидатов для поступления в образовательные организации ФСБ России. Сюда могут подать документы граждане России в возрасте от 17 до 24 лет. Девушки в этом году в пограничные вузы поступить не смогут.

Перед поступлением все кандидаты в течение от полугода до года пройдут конкурсный отбор.