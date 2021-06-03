По оперативным данным, в мае 2021 года на Приволжской железной дороге погружено более 2,8 миллиона тонн, что на 3,6 процента меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Грузооборот в мае увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 17,7 процента и составил 7,8 миллиарда тарифных тонн на километр. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии превысил 10 миллиардов тонн на километр (+16,8 процента).

В январе-мае погружено около 14,6 миллиона тонн, что на 4,8 процента меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

За пять месяцев отправлено:

— нефти и нефтепродуктов – 7,1 миллиона тонн (-1,4 процента к январю-маю 2020 года);

— химикатов и соды – 1,4 миллиона тонн (-11,6 процента);

— химических и минеральных удобрений – один миллион тонн (+3,9 процента);

— чёрных металлов – 850 тысяч тонн (+5,6 процента);

— зерна – 799 тысяч тонн (-9,6 процента);

— промышленного сырья и формовочных материалов – 671,9 тысячи тонн (+24,1 процента);

— цемента – 812 тысяч тонн (-21,6 процента);

— строительных грузов – 348 тысяч тонн (+18,6 процента);

— кокса – 152 тысяч тонн (-4,8 процента);

— лома чёрных металлов – 146 тысяч тонн (+34 процентов).

Грузооборот в январе-мае 2021 года составил более 38,4 миллиарда тарифных тонн на километр (+8,3 процента), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 49,6 миллиарда тонн на километр (+7,3 процента).