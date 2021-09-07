По оперативным данным, в августе 2021 года на Приволжской железной дороге погружено более 3,1 миллиона тонн, что на восемь процентов меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Грузооборот в августе увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 1,7 процента и составил около 7,3 млрд тарифных тонно-километров. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии составил около 9,2 миллиарда тонно-километров (-0,9 процента).

В январе-августе погружено около 23,4 миллиона тонн, что на 4,7 процента меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

За восемь месяцев отправлено:

— нефти и нефтепродуктов – 10,9 миллиона тонн (+0,7 процента к январю-августу 2020 года);

— химикатов и соды – 2,2 миллиона тонн (-6,9 процента);

— химических и минеральных удобрений – 1,7 миллиона тонн (+5,9 процента);

— цемента – 1,7 миллиона тонн (-7 процентов);

— чёрных металлов – 1,3 миллиона тонн (-4,2 процента);

— зерна – 1,3 миллиона тонн (-31 процент);

— промышленного сырья и формовочных материалов – 1,3 миллиона тонн (+2 процента);

— строительных грузов – 641 тысяч тонн (+16,7 процента);

— кокса – 244,5 тысяч тонн (-4,5 процента);

— лома чёрных металлов – 232,6 тысяч тонн (+24,4 процента).

Грузооборот в январе-августе 2021 года составил более 60,2 миллиарда тарифных тонно-километров (+9,3 процента), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 77,3 миллиарда тонно-километров (+8 процентов).