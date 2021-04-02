По оперативным данным, в марте 2021 года на Приволжской железной дороге погружено более 3,1 миллиона тонн, что на 0,7 процента меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Грузооборот в марте увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 6,4 процента и составил почти восемь миллиардов тарифных тонн на километр. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии превысил 10,3 миллиарда тонн на километр (+5,3 процента).

В январе-марте погружено 8,9 миллиона тонн, что на 6,6 процента меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

За три месяца 2021 года на Приволжской железной дороге погружено:

— нефти и нефтепродуктов – 4,4 миллиона тонн (-3,8 процента к январю-марту 2020 года);

— химикатов и соды – 819,6 тысячи тонн (-10,5 процента);

— зерна – 589,8 тысячи тонн (+9 процентов);

— химических и минеральных удобрений – 648,4 тысячи тонн (+6,3 процента);

— чёрных металлов – 454 тысяч тонн (-5,8 процента);

— промышленного сырья и формовочных материалов – 418,7 тысячи тонн (+52,3 процента);

— цемента – 340,5 тысячи тонн (-43,5 процента);

— строительных грузов – 190 тысяч тонн (+18,2 процента);

— кокса – 87,6 тысяч тонн (-13,8 процента);

— лома чёрных металлов – 78,5 тысячи тонн (+22,2 процента).

Грузооборот в январе-марте 2021 года составил около 22,7 миллиарда тарифных тонн на километр (+3,3 процента), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 29,4 миллиарда тонн на километр (+2,4 процента).