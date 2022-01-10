В декабре 2021 года на Приволжской железной дороге погружено более 3 млн тонн,

что на 10,9% меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Грузооборот в декабре уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2020

года на 0,5% и составил 7,7 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега

вагонов в порожнем состоянии составил около 10 млрд тонно-км (+0,9%).

В январе-декабре погружено более 35,5 млн тонн, что на 5,9% меньше, чем за

аналогичный период 2020 года.

За 12 месяцев отправлено:

— нефти и нефтепродуктов – 16,3 млн тонн (-0,7% к январю-декабрю 2020 года);

— химикатов и соды – 3,3 млн тонн (-9,3%);

— цемента – 2,6 млн тонн (+1,8%);

— химических и минеральных удобрений – 2,5 млн тонн (+6,1%);

— промышленного сырья и формовочных материалов – 2,1 млн тонн (-0,5%);

— зерна – 2,1 млн тонн (-39%);

— чёрных металлов – 2 млн тонн (-0,6%);

— строительных грузов – 993,1 тыс. тонн (+3%);

— кокса – 365,6 тыс. тонн (+0,4%);

— лома чёрных металлов – 350,8 тыс. тонн (+17,2%).

Грузооборот в январе-декабре 2021 года составил более 90,8 млрд тарифных тонно-

км (+7,8%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 116,6 млрд

тонно-км (+6,9%).