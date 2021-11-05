В октябре 2021 года на Приволжской железной дороге погружено 3,1 млн тонн, что

на 9,1% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Грузооборот в октябре увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020

года на 7,4% и превысил 7,8 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега

вагонов в порожнем состоянии составил более 10 млрд тонно-км (+6,8%).

В январе-октябре погружено около 29,5 млн тонн, что на 5,2% меньше, чем за

аналогичный период 2020 года.

За 10 месяцев отправлено:

— нефти и нефтепродуктов – 13,6 млн тонн (+1,3% к январю-октябрю 2020 года);

— химикатов и соды – 2,8 млн тонн (-4,9%);

— цемента – 2,2 млн тонн (-2,4%);

— химических и минеральных удобрений – 2,1 млн тонн (+5,2%);

— промышленного сырья и формовочных материалов – 1,8 млн тонн (-4,2%);

— зерна – 1,7 млн тонн (-36,6%);

— чёрных металлов – 1,6 млн тонн (-1,4%);

— строительных грузов – 842,1 тыс. тонн (+7,7%);

— кокса – 292,3 тыс. тонн (-6,5%);

— лома чёрных металлов – 290,9 тыс. тонн (+19,6%).

Грузооборот в январе-октябре 2021 года составил более 75,6 млрд тарифных тонно-

км (+8,7%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 96,9 млрд

тонно-км (+7,3%).