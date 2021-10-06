В сентябре 2021 года на Приволжской железной дороге погружено 3,1 млн тонн, что на 5,1% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Грузооборот в сентябре увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 5% и составил около 7,5 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии составил более 9,4 млрд тонно-км (+2,7%).

В январе-сентябре погружено около 26,5 млн тонн, что на 4,7% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

За 9 месяцев отправлено:

— нефти и нефтепродуктов – 12,3 млн тонн (+1,7% к январю-сентябрю 2020 года);

— химикатов и соды – 2,5 млн тонн (-5,1%);

— цемента – 2 млн тонн (-4,7%);

— химических и минеральных удобрений – 1,9 млн тонн (+5,1%);

— промышленного сырья и формовочных материалов – 1,6 млн тонн (-2,1%);

— зерна – 1,5 млн тонн (-34%);

— чёрных металлов – 1,4 млн тонн (-4,5%);

— строительных грузов – 757,3 тыс. тонн (+15,4%);

— кокса – 263,2 тыс. тонн (-8,2%);

— лома чёрных металлов – 260,7 тыс. тонн (+22,2%).

Грузооборот в январе-сентябре 2021 года составил более 67,7 млрд тарифных тонно-

км (+8,8%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 86,8 млрд

тонно-км (+7,4%).