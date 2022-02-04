По оперативным данным, в январе 2022 года на Приволжской железной дороге погружено около 2,8 млн тонн, что на 4,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Грузооборот в январе уменьшился по сравнению с аналогичном периодом 2021 года на 1,9% и составил более 7,4 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии превысил 9,7 млрд тонно-км (-3,6%).

С начала года на Приволжской железной дороге погружено:

— нефти и нефтепродуктов – 1 млн 380,7 тыс. тонн (-5,1% к январю 2021 года);

— химикатов и соды – 310,8 тыс. тонн (+9,9%);

— зерна – 115,8 тыс. тонн (-56,7%);

— чёрных металлов – 166,8 млн тонн (+30,7%);

— химических и минеральных удобрений – 128,6 тыс. тонн (-44,3%);

— цемента – 133,2 тыс. тонн (+38,3%);

— промышленного сырья и формовочных материалов – 120,3 млн тонн (+8,1%);

— строительных грузов – 38,4 тыс. тонн (-37,5%);

— кокса – 33,6 тыс. тонн (+18,4%);

— лома чёрных металлов – 13,8 тыс. тонн (-32%).