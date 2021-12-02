В ноябре 2021 года на Приволжской железной дороге погружено более 2,9 млн тонн,

что на 7,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Грузооборот в октябре увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020

года на 7,9% и превысил 7,5 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега

вагонов в порожнем состоянии составил около 9,8 млрд тонно-км (+9,2%).

В январе-ноябре погружено около 32,5 млн тонн, что на 5,4% меньше, чем за

аналогичный период 2020 года.

За 11 месяцев отправлено:

— нефти и нефтепродуктов – 14,8 млн тонн (+0,5% к январю-ноябрю 2020 года);

— химикатов и соды – 3,1 млн тонн (-7,5%);

— цемента – 2,4 млн тонн (-0,1%);

— химических и минеральных удобрений – 2,3 млн тонн (+5,7%);

— промышленного сырья и формовочных материалов – 1,9 млн тонн (-3,5%);

— зерна – 1,9 млн тонн (-38,5%);

— чёрных металлов – 1,8 млн тонн (+1,4%);

— строительных грузов – 922 тыс. тонн (+5%);

— кокса – 331,2 тыс. тонн (-2,5%);

— лома чёрных металлов – 317,1 тыс. тонн (+16,8%).

Грузооборот в январе-ноябре 2021 года составил более 83,1 млрд тарифных тонно-

км (+8,6%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 106,6 млрд

тонно-км (+7,5%).