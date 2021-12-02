В ноябре 2021 года на Приволжской железной дороге погружено более 2,9 млн тонн,
что на 7,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Грузооборот в октябре увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020
года на 7,9% и превысил 7,5 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега
вагонов в порожнем состоянии составил около 9,8 млрд тонно-км (+9,2%).
В январе-ноябре погружено около 32,5 млн тонн, что на 5,4% меньше, чем за
аналогичный период 2020 года.
За 11 месяцев отправлено:
— нефти и нефтепродуктов – 14,8 млн тонн (+0,5% к январю-ноябрю 2020 года);
— химикатов и соды – 3,1 млн тонн (-7,5%);
— цемента – 2,4 млн тонн (-0,1%);
— химических и минеральных удобрений – 2,3 млн тонн (+5,7%);
— промышленного сырья и формовочных материалов – 1,9 млн тонн (-3,5%);
— зерна – 1,9 млн тонн (-38,5%);
— чёрных металлов – 1,8 млн тонн (+1,4%);
— строительных грузов – 922 тыс. тонн (+5%);
— кокса – 331,2 тыс. тонн (-2,5%);
— лома чёрных металлов – 317,1 тыс. тонн (+16,8%).
Грузооборот в январе-ноябре 2021 года составил более 83,1 млрд тарифных тонно-
км (+8,6%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 106,6 млрд
тонно-км (+7,5%).