В апреле 2021 года на Приволжской железной дороге погружено более 2,8 миллиона тонн, что на 0,7 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Грузооборот в апреле увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 14,7 процента и составил 7,9 миллиарда тарифных тонн на километр. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии превысил 10,1 миллиарда тонн на километр (+13,5 процента).

В январе-апреле погружено 11,7 миллиона тонн, что на пять процентов меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

За четыре месяца отправлено:

нефти и нефтепродуктов – 5,7 миллиона тонн (-0,6 процента к январю-апрелю 2020 года);

химикатов и соды – 1,1 миллиона тонн (-9,7 процента);

зерна – 690,9 тысячи тонн (-9,5 процента);

химических и минеральных удобрений – 836,3 тысячи тонн (+3,1процента);

чёрных металлов – 653,2 тысячи тонн (+7,5 процента);

промышленного сырья и формовочных материалов – 506,1 тысячи тонн (+38,6 процента);

цемента – 562,2 тысячи тонн (-31,8 процента);

строительных грузов – 264,6 тысячи тонн (+17,7 процента);

кокса – 121,1 тысячи тонн (-8,5 процента);

лома чёрных металлов – 113,3 тысячи тонн (+32,7 процента).

Грузооборот в январе-апреле 2021 года составил более 30,5 млрд тарифных тонн на километр (+6,1 процента), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 39,6 миллиарда тонн на километр (+5,1 процента).