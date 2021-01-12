По оперативным данным, в декабре 2020 года на Приволжской железной дороге погружено около 3,6 миллиона тонн, что на 1,1 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Грузооборот в декабре уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 2,3 процента и составил более 7,7 миллиарда тарифных тонн на километр. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии превысил 9,9 миллиарда тонн на километр (-3,5 процента).

За 12 месяцев минувшего года погружено более 37,7 миллиона тонн, что на 2,5 процента больше, чем за аналогичный период 2019 года.

В 2020 году на Приволжской железной дороге погружено:

— нефти и нефтепродуктов – 16,4 миллиона тонн (+3,1 процента к январю-декабрю 2019 года);

— химикатов и соды – 3,7 миллиона тонн (-8,8 процента);

— зерна – 3,5 миллиона тонн (+71,7 процента);

— цемента – 2,6 миллиона тонн (+6,9 процента);

— химических и минеральных удобрений – 2,4 миллиона тонн (+6,4 процента);

— промышленного сырья и формовочных материалов – 2,1 миллиона тонн (-6,6 процента);

— чёрных металлов – два миллиона тонн (+5,3 процента);

— строительных грузов – 964,5 тысячи тонн (+6,4 процента);

— кокса – 364 тысяч тонн (+9,2 процента);

— лома чёрных металлов – 299,4 тысячи тонн (+9,7 процента).

Грузооборот в 2020 году составил более 84,2 миллиарда тарифных тонн на километр (-1,1 процента), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – более 109 миллиардов тонн на километр (-1,3 процента).