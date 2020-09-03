По оперативным данным, в августе 2020 года на Приволжской железной дороге погружено около 3,4 миллиона тонн, что на 1,6 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Грузооборот в августе увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 1,3 процента и составил более 7,1 миллиарда тарифных тонн на километр. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии превысил 9,2 миллиарда тонн на километр, показав рост на 1,6 процента.

В январе-августе погружено более 24,5 миллиона тонн, что на 1,2 процента меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

В 2020 году на Приволжской железной дороге погружено:

— нефти и нефтепродуктов – 10,8 миллиона тонн (-1,9 процента к январю-августу 2019 года);

— химикатов и соды – 2,3 миллиона тонн (-14,1 процента);

— зерна – 1,9 миллиона тонн (+56,7 процента);

— цемента – 1,8 миллиона тонн (+13 процента);

— химических и минеральных удобрений – 1,6 миллиона тонн (+10 процентов);

— чёрных металлов – 1,3 миллиона тонн (+5,9 процента);

— промышленного сырья и формовочных материалов – 1,3 миллиона тонн (-12,4 процента);

— строительных грузов – 549 тысяч тонн (-9,6 процента);

— каменного угля – 445 тысяч тонн (-61 процент);

— кокса – 256 тысяч тонн (+12 процент);

— лома чёрных металлов – 184 тысяч тонн (-1,2 процента).

Грузооборот в январе-августе 2020 года составил более 55 млрд тарифных тонн на километр (минус один процент), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 71,6 миллиарда тонн на километр (-1,1 процента).