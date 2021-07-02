По оперативным данным, в июне 2021 года на Приволжской железной дороге погружено более 2,8 миллиона тонн, что на 1,7 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Грузооборот в июне увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 21 процент и составил 7,4 миллиарда тарифных тонн на километр. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии превысил 9,4 миллиарда тонн на километр (+19,4 процента).

В январе-июне погружено около 17,4 миллиона тонн, что на 3,8 процента меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

За шесть месяцев отправлено:

— нефти и нефтепродуктов – 8,3 миллиона тонн (-3,8 процента к январю-июню 2020 года);

— химикатов и соды – 1,6 миллиона тонн (-9,5 процента);

— химических и минеральных удобрений – 1,2 миллиона тонн (+5,9 процента);

— цемента – 1,1 миллиона тонн (-15 процента);

— чёрных металлов – 1 миллион тонн (-1,3 процента);

— зерна – 910 тысяч тонн (-12 процента);

— промышленного сырья и формовочных материалов – 897 тысяч тонн (+16,5 процента);

— строительных грузов – 437 тысяч тонн (+17 процентов);

— кокса – 184 тысяч тонн (-5,6 процента);

— лома чёрных металлов – 177 тысяч тонн (+38,2 процента).

Грузооборот в январе-июне 2021 года составил более 45,8 миллиарда тарифных тонн на километр (+10,2 процента), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 59,1 миллиарда тонн на километр (+9,1 процента).