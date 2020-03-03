По оперативным данным, в феврале 2020 года на Приволжской железной дороге погружено более 3,1 миллиона тонн, что на 2,4 процента больше отмечаемого годом ранее.

Грузооборот в феврале увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 5,2 процента и составил около 6,9 миллиарда тарифных тонн на километр. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии превысил девять миллиардов тонн на километр (+4,2 процента).

В январе-феврале погружено около 6,4 миллиона тонн, что на 5,2 процента больше, чем за аналогичный период 2019 года.

В 2020 году на Приволжской железной дороге погружено:

– нефти и нефтепродуктов – 3,06 миллиона тонн (+6,4 процента к январю-февралю 2019 года);

– химикатов и соды – 650,4 тысячи тонн (-6,9 процента);

– химических и минеральных удобрений – 417,8 тысячи тонн (+12,4 процента);

– цемента – 346,1 тысячи тонн (+49,1 процента);

– зерна – 351,5 тысячи тонн (-9,4 процента);

– каменного угля – 349,6 тысячи тонн (+ семь процентов);

– чёрных металлов – 315,3 тысячи тонн (+4,9 процента);

– промышленного сырья и формовочных материалов – 187 тысяч тонн (-17,9 процента);

– строительных грузов – 95,5 тысячи тонн (-21,9 процента);

– кокса – 69,5 тысячи тонн (+19,2 процента);

– лома чёрных металлов – 38 тысяч тонн (+28 процентов).

Грузооборот в январе-феврале 2020 года составил более 14,4 миллиарда тарифных тонн на километр (+9,1 процента), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 18,9 миллиарда

тонн на километр (+7,8 процента).